Brást ekki við bréfi lögreglu þar sem hann var á HM og málið fór fyrir dómstóla

John Stones, leikmaður Inter og enska landsliðsins, hefur verið sektaður fyrir of hraðan akstur, en hann missti af bréfi frá lögreglu þess efnis á meðan hann var með Englandi á HM í sumar.
Stones ók Range Rover-bifreið sinni á 43 mílna hraða þar sem hámarkshraðinn var 30 mílur í Cheshire í maí. Hann viðurkenndi strax að hafa verið undir stýri en svaraði ekki bréfi lögreglunnar og málið fór því fyrir dómstóla.
Hinn 32 ára gamli Stones sagði heimili sitt hafa staðið mannlaust í tæpa fjóra mánuði þar sem hann fór fyrst á HM, síðan í frí og flutti í kjölfarið til Mílanó eftir félagaskipti sín frá Manchester City til Inter.
Stones var sektaður um 666 pund, auk 386 punda í málskostnað og önnur gjöld. Þá fékk hann fjóra punkta á ökuskírteinið.