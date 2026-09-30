Bayern skoðar einn öflugasta varnarmann Barcelona - Hefur verið í kælingu

Bayern München hefur augastað á Jules Kounde, varnarmanni Barcelona, samkvæmt spænska miðlinum Sport.
Kounde er 27 ára gamall franskur landsliðsmaður og hefur ekki verið fastamaður hjá Barcelona í upphafi tímabilsins. Staða hans hjá spænska stórveldinu hefur því vakið athygli Bayern.
Þýska félagið er sagt fylgjast náið með þróun mála og gæti skoðað möguleika á að sækja Kounde þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Frakkinn getur leikið bæði sem hægri bakvörður og miðvörður og hefur undanfarin ár verið mikilvægur hluti af leikmannahópi Barcelona.
Ekki liggur fyrir hvort Barcelona sé tilbúið að selja Kounde eða hversu háa upphæð félagið myndi fara fram á.
Bayern virðist þó tilbúið að bregðast við ef tækifæri gefst til að fá varnarmanninn til Þýskalands.