Baunaði á Infantino og vill stofna ný samtök

Nasser Al-Khelaifi, forseti PSG og formaður samtaka evrópskra félaga (EFC), hefur kynnt áform um stofnun nýrra alþjóðlegra samtaka knattspyrnufélaga.
Samtökin myndu bera nafnið World Football Clubs og eiga að gefa félögum um allan heim sameiginlega rödd gagnvart stærstu stofnunum fótboltans. EFC hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár og telur nú 920 félög frá 55 löndum.
„Öll félög heims eiga skilið að eiga fulltrúa, hafa rödd og betri möguleika á að ná árangri,“ sagði Al-Khelaifi á ársfundi EFC í Kaupmannahöfn.
Hann sendi jafnframt Gianni Infantino, forseta FIFA, pillu án þess þó að nefna hann á nafn. Al-Khelaifi sagði sorglegt að sjá stöðuna í fótboltanum og kallaði eftir meiri hreinskilni, gagnsæi og samstarfi. Mikil spenna hefur verið á milli FIFA og evrópskra knattspyrnuyfirvalda síðustu mánuði.
Al-Khelaifi hrósaði hins vegar samstarfinu við UEFA og hvatti Aleksander Ceferin forseta sambandsins til að sækjast eftir endurkjöri á næsta ári. Barcelona er jafnframt komið aftur inn í EFC og Real Madrid fer sennilega sömu leið. Spænsku stórliðin yfirgáfu samtökin eftir deilurnar í kringum stofnun hinnar umdeildu Ofurdeildar árið 2021.