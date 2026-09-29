Þrjú ensk stórlið og Barcelona hafa áhuga

RB Leipzig er tilbúið að skoða tilboð í Castello Lukeba, en nokkur af stærstu félögum Evrópu hafa áhuga á varnarmanninum.
Ensku stórliðin Arsenal, Chelsea og Manchester United eru öll sögð fylgjast með þessum 23 ára gamla Frakka. Það sama má segja um Barcelona og stjóri liðsins, Hansi Flick, ku vera mikill aðdáandi hans.
Leipzig vill fá rúmar 50 milljónir punda fyrir Lukeba. Félagið vill frekar selja næsta sumar en í janúar en mun þó íhuga öll góð tilboð.
Lukeba kom til Leipzig frá Lyon árið 2023 og er samningsbundinn þýska félaginu til ársins 2029.