Thomas Frank bíður eftir því að menn fái sparkið - Horfir sérstaklega til tveggja liða

Thomas Frank vill snúa aftur í þjálfun og helst í ensku úrvalsdeildina. Football Insider fjallar um málið.
Hinn 52 ára gamli Frank hefur verið án starfs frá því að hann var látinn fara frá Tottenham í febrúar en fylgist nú vel með stöðunni hjá nokkrum félögum.
Crystal Palace og Fulham eru meðal þeirra félaga sem nefnd eru til sögunnar í samhengi við framtíð Frank. Hvorugt hyggst þó skipta um stjóra eins og staðan er núna en Frank gæti komið til greina breytist staðan á næstu mánuðum.
Frank gerði mjög góða hluti hjá Brentford áður en hann tók við Tottenham, þar sem hann stóðst ekki væntingar. Hann er þó enn vel metinn á Englandi.