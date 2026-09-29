Slasaðist illa þegar skreyting hrundi yfir hann

Ivan Cuellar, markvörður Mallorca, varð fyrir slæmum höfuðmeiðslum í heldur ótrúlegu slysi á æfingasvæði félagsins á mánudag.
Stór hluti af skreytingu í matsal æfingasvæðisins féll á hinn 42 ára gamla Cuellar skömmu áður en æfing liðsins átti að hefjast.
Cuellar var fluttur á sjúkrahús í eftirlit en í ljós kom að ekkert alvarlegt amaði að.
Slysið kemur sér einnig illa fyrir Mallorca fyrir leikinn gegn Girona í spænsku B-deildinni um helgina. Lucas Bergstrom er með finnska landsliðinu og Arnau Tenas því eini markvörður aðalliðsins sem er til taks.