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DV
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Slasaðist illa þegar skreyting hrundi yfir hann

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 30. september 2026 09:00

Ivan Cuellar, markvörður Mallorca, varð fyrir slæmum höfuðmeiðslum í heldur ótrúlegu slysi á æfingasvæði félagsins á mánudag.

Stór hluti af skreytingu í matsal æfingasvæðisins féll á hinn 42 ára gamla Cuellar skömmu áður en æfing liðsins átti að hefjast.

Cuellar var fluttur á sjúkrahús í eftirlit en í ljós kom að ekkert alvarlegt amaði að.

Slysið kemur sér einnig illa fyrir Mallorca fyrir leikinn gegn Girona í spænsku B-deildinni um helgina. Lucas Bergstrom er með finnska landsliðinu og Arnau Tenas því eini markvörður aðalliðsins sem er til taks.

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