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DV
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Sjáðu lygilegt innslag - Framkvæmdastjóri City vandræðalegur þegar fréttamaður gekk á hann vegna svindlsins

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 29. september 2026 20:00

Ferran Soriano, framkvæmdastjóri Manchester City, vildi lítið tjá sig þegar fréttamaður Sky gekk á hann eftir að félagið var fundið sekt um alvarleg brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.

„Úrvalsdeildin staðfestir að þið hafið svindlað í nærri áratug. Ætlarðu að biðja knattspyrnuáhugafólk afsökunar?“ spurði blaðamaðurinn Rob Harris.

„Ég hef ekkert að segja. Takk fyrir,“ svaraði Soriano og neitaði síðan að svara þegar Harris spurði hvort City væri öruggt um sigur eftir áfrýjun.

Harris hélt áfram og spurði meðal annars hvort City væri „gervifélag“ í ljósi þess að óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að félagið hefði notað gervisamninga til að fela raunverulega fjárhagsstöðu sína.

Það gekk þó ekkert hjá Harris að fá nokkuð upp úr Soriano, eins og sjá má í klippunni hér ofar.

City hefur lýst yfir vonbrigðum með niðurstöðuna og ætlar að áfrýja. Soriano hefur jafnframt sagt starfsfólki félagsins að City telji sig hafa lagt fram óyggjandi sannanir fyrir sakleysi sínu.

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