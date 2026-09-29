Orri Steinn glaður en ekki saddur - Segir Gylfa hafa gefið liðinu mikið

„Mér líður vel. Ekki nógu vel samt, það eru tveir leikir eftir af þessum glugga og við erum enn hungraðir,“ sagði landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson við Sýn Sport eftir öflugan 0-3 sigur á Lúxemborg í öðrum leik C-deildar Þjóðadeildarinnar í kvöld.
Orri skoraði og lagði upp í kvöld, en frammistaðan og úrslitin var frábært svar eftir jafntefli Íslands gegn Eistum á laugardalsvelli í fyrsta leik keppninnar á laugardag.
„Ég upplifði að orkustigið væri frábært. Það var enginn að dvelja við leikinn á laugardaginn. Ég er virkilega ánægður með frammistöðuna.“
Orri hrósaði einnig Gylfa Þór Sigurðssyni sem kom inn í byrjunarliðið í kvöld.
„Það er geggjað. Ég heyrði í honum allan leikinn, öskrandi á okkur. Þetta er standardinn sem við þurfum að setja í hverjum leik.“
Ísland mætir Búlgaríu hér heima á laugardag og svo Eistum á ný ytra eftir viku. Liðið mætir svo Lúxemborg og Búlgaríu í nóvember einnig.