Möguleiki á að City endi í utandeildinni verði refsingin þung

Manchester City gæti í ýtrasta falli endað utan ensku deildakeppninnar ef félagið verður rekið úr úrvalsdeildinni og EFL hafnar umsókn þess um aðild.
Óháð nefnd hefur samkvæmt breskum fjölmiðlum fundið City sekt um nær öll þau fjárhagsbrot sem félagið var sakað um. City neitar sök og hyggst áfrýja niðurstöðunni.
Mögulegar refsingar eru enn óljósar. Meðal annars hefur verið rætt um háa sekt, stigafrádrátt, sviptingu titla eða jafnvel brottrekstur úr úrvalsdeildinni.
Verði City einfaldlega dæmt til stórs stigafrádráttar myndi það líklega þýða fall í Championship-deildina.
Brottrekstur væri flóknari. Þá þyrfti City að sækja sérstaklega um aðild að EFL, sem ræður Championship, League One og League Two.
EFL gæti þá ákveðið hvar félagið yrði sett niður, eða hafnað umsókninni alfarið.
Í því afar ólíklega tilfelli þyrfti City að sækja um sæti í National League, fimmtu efstu deild Englands.
Ferran Soriano, framkvæmdastjóri City, hefur sagt að félagið hafi barist gegn ásökununum í átta ár og hyggist halda áfram. City telur sig enn geta snúið niðurstöðunni sér í hag.