Liverpool gæti reynt aftur - United fylgist með

Liverpool gæti endurvakið áhuga sinn á Yankuba Minteh, kantmanni Brighton, en leikmaðurinn ku enn vilja ganga til liðs við Englandsmeistarana.
Liverpool reyndi að kaupa Minteh í sumar og bauð 50 og síðar 60 milljónir punda í hann. Brighton hafnaði báðum tilboðum og vildi nær 80 milljónum punda fyrir þennan 22 ára gamla Gambíumann.
Minteh hefur ekki spilað á tímabilinu vegna meiðsla og Liverpool vill sjá hvernig honum gengur eftir endurkomu á völlinn áður en ákvörðun verður tekin um hvort gera eigi nýtt tilboð.
Talið er að Manchester United fylgist einnig með gangi mála hjá Minteh.