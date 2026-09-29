Jóhann Ingi segir þetta hafa verið það versta við laugardaginn - „Þá verða vonbrigðin mikil“

Jóhann Ingi Hafþórsson fer hörðum orðum um íslenska karlalandsliðið í pistli í Morgunblaðinu í dag eftir 1-1 jafnteflið gegn Eistlandi á Laugardalsvelli.
Hann bendir á að Ísland sé í 75. sæti á styrkleikalista FIFA en Eistland í 127. sæti og segir stöðuna tala sínu máli. Liðið mætir Lúxemborg í kvöld í mikilvægum leik.
„Það er því óhætt að segja að 1:1-jafntefli á heimavelli gegn Eistlandi séu mjög döpur úrslit,“ skrifar Jóhann Ingi í Morgunblaðið.
Hann segir þó að niðurstaðan hafi ekki komið sér sérstaklega á óvart.
„Einhverjir kollegar voru að spá fjögurra til sex marka sigri fyrir leik en hvers vegna? Árangur íslenska liðsins í undanförnum leikjum er ekkert betri en árangur þess eistneska.“
Jóhann Ingi bendir á að Ísland hafi aðeins unnið einn af síðustu ellefu leikjum sínum og tvo af síðustu sextán, báða gegn Aserbaídsjan.
Hann segir frammistöðuna jafnvel verri en úrslitin sjálf. „Það sem gerði leikinn gegn Eistlandi verri en úrslitin var frammistaðan. Hákon Rafn Valdimarsson var langbesti leikmaður Íslands og kom í veg fyrir tap með þremur stórgóðum markvörslum og þar af einni úr víti.“
Að lokum líkir hann stöðu íslenska liðsins við Liverpool áður en Jürgen Klopp tók við.
„Væntingarnar eru nánast þær sömu og þegar hve best gekk en liðið er langt frá því að standa undir þeim væntingum og þá verða vonbrigðin mikil.“