Íslensku strákarnir settu upp sýningu og komu sér í góða stöðu

Íslenska U-21 árs landslið karla fór á kostum gegn Sviss í undankeppni EM í dag og vann afar mikilvægan sigur.
Íslenska liðið setti tóninn semma leiks þegar Daníel Tristan Guðjohnsen kom liðinu eftir. Skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks tvöfaldaði Benoný Breki Andrésson forystuna.
Það leit út fyrir að gestirnir ætluðu að gera þetta að hörkuleik strax í upphafi seinni hálfleiks þegar Labinot Bajrami minnkaði muninn en Ísland tók heldur betur við sér.
Á síðasta hálftímanum bættu Davíð Helgi Aronsson, Daníel Tristan og Hilmir Rafn Mikaelsson við mörkum. Lokatölur 5-1.
Úrslitin þýða að Ísland þarf að vinna Færeyjar í lokaleik riðilsins í október og treysta á að Sviss sigri ekki sterkt lið Frakka á sama tíma.