Höddi Magg talar um gaslýsingu frá Arnari - „Hökkuðu hann í spað og vildu reka hann í beinni útsendingu“

Hörður Magnússon, sparkspekingur, var gagnrýninn á frammistöðu íslenska karlalandsliðsins eftir 1-1 jafnteflið gegn Eistlandi og sagði liðið í raun hafa verið heppið að ná í stig.
Hörður ræddi stöðuna í Morgunútvarpinu fyrir leik Íslands gegn Lúxemborg í Þjóðadeildinni í dag og velti meðal annars fyrir sér ummælum Arnars Gunnlaugssonar landsliðsþjálfara eftir leikinn gegn Eistlandi.
„Hann segir á blaðamannafundi í gær að það hafi verið margt jákvætt í leik liðsins, en að enginn nenni að hlusta á það. Eðlilega,“ sagði Hörður.
„Hann segir að liðið hafi hlaupið og við höfum átt geggjuð augnablik og ég veit ekki hvað. Að sjálfsögðu nennir enginn að tala um það, um hvað ertu að tala?“
Hörður sagði þetta hálfpartinn vera gaslýsingu af hálfu landsliðsþjálfarans.
Hann bendir á að árangur Íslands undir stjórn Arnars hafi ekki verið nógu góður.
„Þetta eru þrír sigrar í sextán leikjum. Hann er auðvitað vinsæll og opinn og það hjálpar honum mikið í umræðunni en það er farið svolítið mjúkum höndum um hann.“
Hörður bar stöðuna saman við tíð Arnars Þórs Viðarssonar, sem vann sex af 32 leikjum sínum með landsliðið.
„Álitsgjafar hökkuðu hann í spað og vildu reka hann í beinni útsendingu.“
Hörður segir að gera verði meiri kröfur. „Við erum með hörkuöfluga leikmenn og það verður að fá það besta út úr þeim.“
Hann er þó bjartsýnn fyrir leikinn gegn Lúxemborg og býst við íslenskum sigri.
„Við erum sterkasta liðið í þessum riðli. Það þarf ábyggilega eitthvað að rótera í liðinu og hrista aðeins upp í þessu.“