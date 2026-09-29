Hefði ekki neinn áhuga á því að vinna titil fari City málið á versta veg

Wayne Rooney segist ekki vilja fá Englandsmeistaratitilinn frá tímabilinu 2011/12 afhentan Manchester United þótt Manchester City yrði svipt titlinum.
City hefur samkvæmt breskum fjölmiðlum verið fundið sekt um meirihluta þeirra fjárhagsbrota sem félagið var sakað um, en málið er enn í ferli.
Rio Ferdinand og David de Gea hafa báðir ýjað að því að United ætti þá að fá titilinn frá 2012, en Rooney er ósammála.
„Mér myndi ekki líða vel með að taka við öðrum meistaratitli,“ sagði Rooney í hlaðvarpinu Stick To United.
„Mér finnst við ekki hafa átt hann skilið. Við vorum sex eða sjö stigum á undan þegar fjórir eða fimm leikir voru eftir og köstuðum því frá okkur.“
City tryggði sér titilinn eftir dramatískan lokadag þegar Sergio Agüero skoraði sigurmarkið gegn QPR í uppbótartíma.
Rooney segist sáttur við þá fimm úrvalsdeildartitla sem hann vann með United og myndi ekki vilja bæta þessum sjötta við.