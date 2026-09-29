Handtekinn vegna gruns um spillingu

Ferhat Gundogdu, formaður dómaranefndar tyrkneska knattspyrnusambandsins, hefur verið handtekinn í tengslum við rannsókn á spillingu í tyrkneskum fótbolta.
Gundogdu, varaformaður nefndarinnar og fimm aðrir voru handteknir en lögregla gerði einnig húsleitir á heimilum, vinnustöðum og skrifstofum.
Rannsóknin er meðal annars vegna gruns um afskipti af flokkun, einkunnagjöf og úthlutun verkefna til dómara.
Mikið hefur gengið á í tyrkneskri dómgæslu síðasta árið. Í nóvember 2025 voru 149 dómarar og aðstoðardómarar settir í bann eftir að rannsókn leiddi í ljós að hundruð starfandi dómara væru með reikninga á veðmálasíðum.