Gummi Ben ræddi við heimamenn og þeir höfðu þetta að segja um Ísland

Almenningur í Lúxemborg gerir kröfu á sigur gegn særðu íslensku landsliði á heimavelli í kvöld. Þetta segir Guðmundur Benediktsson, sem er staddur í Lúxemborg fyrir hönd Sýn Sport.
Það er pressa á Arnar Gunnlaugsson og hans lærisveina að sýna frammistöðu og ná í góð úrslit í kvöld, eftir jafntefli gegn Eistlandi á heimavelli í fyrsta leik C-deildar Þjóðadeildarinnar.
Lúxemborg vann á sama tíma Búlgaríu og er á toppi riðilsins. Þá vann liðið Ísland síðast þegar liðin mættust árið 2024.
„Munurinn á því þegar við komum hér síðast og nú er að þá komum við sigurvissir og þeir voru aðeins litlir, en unnu okkur svo 3-1,“ segir Gummi Ben í klippu sem var gefin út á Vísi fyrr í dag.
„Í dag gerir þjóðin hér ráð fyrir að þeir vinni Ísland. Þeir ætla að rústa okkur, það voru skilaboðin sem við fengum í morgun.
Þeir unnu gegn Búlgaríu á laugardag og eru fullir sjálfstrausts. Og þetta eru fínir leikmenn, sem eru að spila með Benfica, í Frakklandi, Þýskalandi. “
Leikurinn hefst nú klukkan 18:45.