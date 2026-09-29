Gæti tekið við af landa sínum á Anfield

Liverpool hefur áhuga á Micky van de Ven, varnarmanni Tottenham, og lítur á hann sem mögulegan arftaka Virgil van Dijk.
Van Dijk er orðinn 35 ára gamall og Liverpool hefur því augun opin fyrir miðverði sem gæti tekið við af Hollendingnum til langs tíma.
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Van de Ven ku vera ofarlega á óskalistanum en afar erfitt yrði að fá Tottenham til að selja. Þessi 25 ára gamli Hollendingur skrifaði undir nýjan fimm ára samning í ágúst og var jafnframt gerður að fyrirliða.
Liverpool þyrfti því að greiða ansi háa upphæð til að freista Tottenham.