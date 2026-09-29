Fyrsti eigandinn tjáir sig - Líkir brotum City við það að nota ólögleg lyf

Acun Ilicali, eigandi Hull City, hefur tjáð sig um mál Manchester City og líkt meintum fjárhagsbrotum félagsins við lyfjamisnotkun í íþróttum.
Samkvæmt breskum fjölmiðlum hefur óháð nefnd komist að þeirri niðurstöðu að City hafi brotið reglur í miklum meirihluta þeirra mála sem úrvalsdeildin höfðaði gegn félaginu. City heldur áfram að hafna sök og hyggst áfrýja niðurstöðunni.
Ilicali segist ekki vilja fullyrða um endanlega sekt félagsins en telur að ef brotin standast, þá sé um „fjárhagslega dópingu“ að ræða.
„Ef þeir eru sekir og gerðu eitthvað rangt, þá finnst mér þetta ekkert frábrugðið því þegar íþróttamaður notar lyf og vinnur Ólympíuverðlaun,“ sagði Ilicali í hlaðvarpinu 1904 Club.
„Þetta er fjárhagslegt brot. Að kaupa fjóra eða fimm toppleikmenn fyrir gríðarlegt fé og brjóta reglurnar.“
Hann sagði enn fremur að félög sem brjóta reglur verði að sæta refsingu sem hafi raunveruleg áhrif. „Ef refsingin er of lítil munu allir gera þetta. Fyrir framtíð fótboltans verður að refsa svona málum ef þau hafa átt sér stað.“
City hefur á sama tíma ítrekað að ferlinu sé langt frá því lokið. Ferran Soriano, framkvæmdastjóri félagsins, sagði nýlega að baráttan hefði þegar staðið í átta ár og gæti tekið mun lengri tíma.