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DV
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Frábært svar Strákanna okkar í Lúxemborg

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 29. september 2026 20:38
Getty Images

Íslenska karlalandsliðið vann afar sannfærandi sigur á Lúxemborg í öðrum leik sínum í C-deild Þjóðadeildarinnar ytra í kvöld.

Andri Lucas Guðjohnsen kom Íslandi yfir eftir frábæran undirbúning Orra Steins Óskarssonar. 

Orri var svo sjálfur á ferðinni með annað mark íslenska liðsins en þá eftir stórkostelga stoðsendingu Andra. Frábært samstarf framherjanna.

Guðlaugur Victor Pálsson innsiglaði svo verðskuldaðan 0-3 sigur Íslands með skallamarki í seinni hálfleik eftir fullkomna hornspyrnu Gylfa Þórs Sigurðssonar.

Ísland er nú á toppi riðilsins með 4 stig eftir tvo leiki. Lúxemborg er með 3, Eistland 2 og Búlgaría 1. 

Frábært svar íslenska liðsins eftir vonbrigðaúrslit gegn Eistlandi í fyrsta leik á heimavelli.

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