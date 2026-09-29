Frábært svar Strákanna okkar í Lúxemborg

Íslenska karlalandsliðið vann afar sannfærandi sigur á Lúxemborg í öðrum leik sínum í C-deild Þjóðadeildarinnar ytra í kvöld.
Andri Lucas Guðjohnsen kom Íslandi yfir eftir frábæran undirbúning Orra Steins Óskarssonar.
Orri var svo sjálfur á ferðinni með annað mark íslenska liðsins en þá eftir stórkostelga stoðsendingu Andra. Frábært samstarf framherjanna.
Guðlaugur Victor Pálsson innsiglaði svo verðskuldaðan 0-3 sigur Íslands með skallamarki í seinni hálfleik eftir fullkomna hornspyrnu Gylfa Þórs Sigurðssonar.
Ísland er nú á toppi riðilsins með 4 stig eftir tvo leiki. Lúxemborg er með 3, Eistland 2 og Búlgaría 1.
Frábært svar íslenska liðsins eftir vonbrigðaúrslit gegn Eistlandi í fyrsta leik á heimavelli.