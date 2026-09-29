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Forsætisráðherrann ætlar strax að bakka með bjórinn

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 29. september 2026 14:00
Burnham fékk sér einn ískaldan á Héranum í Harlow í dag. Mynd/Getty

Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, er sagður ætla að hætta við áform um að aflétta banni við áfengisdrykkju í stúkum á karlaleikjum í Englandi og Wales.

Daily Mail greinir frá þessu og segir ástæðuna meðal annars vera áhyggjur lögreglu af auknum kostnaði við löggæslu, sem gæti fallið á félögin. Ekki hefur verið tilkynnt formlega um stefnubreytinguna.

Burnham hafði aðeins nokkrum dögum áður sagt bannið ósanngjarnt og bent á að stuðningsmenn annarra íþrótta mættu drekka áfengi í sætum sínum. Hann hafði jafnvel nefnt möguleg tilraunaverkefni.

Núgildandi reglur eiga rætur að rekja til ársins 1985 og banna áfengisdrykkju þar sem völlurinn er sýnilegur á leikjum í efstu fimm deildum karla. Bannið var sett í kjölfar mikilla vandamála tengdum ólátum á knattspyrnuleikjum.

Breska knattspyrnulögreglan hefur varað við því að afnám bannsins án ítarlegrar skoðunar gæti aukið hættu á ofbeldi og óeirðum. EFL hefur hins vegar lýst sig reiðubúið til viðræðna um breytingar á löggjöfinni.

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