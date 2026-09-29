Færsla Magnúsar um verðlaunapening sem KSÍ veitti stúlkum í Vesturbæ í kvöld vekur athygli - „Gjörsamlega óþolandi“

Magnús Haukur Harðarson, sparkspekingur og fótboltaþjálfari, vakti athygli á óheppilegum mistökum KSÍ eftir úrslitaleik í 3. flokki kvenna í dag.
KR vann leikinn í vítaspyrnukeppni en HK þurfti að bíta í það súra epli að láta 2. sætið duga. Að launum fékk liðið silfurpening frá KSÍ.
Það sem vekur athygli er að á þeim pening stóð „Íslandsmót 2026 3. flokkur karla B-lið“ í stað kvenna.
Magnús Haukur, þjálfari hjá HK, setti inn færslu um málið á Facebook og hefur hún vakið athygli og umtal.
„Gjörsamlega óþolandi, eftir klúðrið með bikarinn um daginn hélt maður að menn myndu girða sig!“ skrifar spekingurinn Jóhann Fjalar Skaptason til að mynda og á þar við þegar KSÍ gleymdi að afhenda 2. flokki FH bikar eftir að þær tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn.
Færsla Magnúsar
Frábærum úrslitaleik lokið þar sem leikar enduðu 2-2 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu.
Eftir vítaspyrnukeppni unnu KR stelpur og urðu Íslandsmeistarar í B keppni þriðja flokks kvenna.
Eftir grátur og almennt svekkelsi við að tapa eftir vítaspyrnukeppni fengu stelpurnar í HK afhentar silfurmedalíur með þessari áletrun.
Það eru litlu hlutirnir sem skipta mál. Takk fyrir þetta KSÍ.