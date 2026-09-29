Enska úrvalsdeildin staðfestir brot City - Gervisamningar og enginn samstarfsvilji

Enska úrvalsdeildin hefur nú staðfest að Manchester City hafi verið fundið sekt um alvarleg brot á fjármálareglum deildarinnar.
Fréttir bárust af niðurstöðunni á föstudag en nú hafa fulltrúar deildarinnar sjálfrar greint opinberlega frá henni. City var fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum á níu ára tímabili, frá 2009 til 2018, þar af öllum liðum sem sneru að sjálfri fjármálastarfsemi félagsins.
Óháð nefnd komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að City hefði notað gervisamninga við viðskiptaaðila til að blása upp tekjur félagsins og draga úr kostnaði.
Félagið hafi einnig gefið rangar upplýsingar um fjárhag sinn og farið verulega yfir fjárhagsmörk úrvalsdeildarinnar og UEFA.
Nokkur brotanna tengjast þá skorti á samstarfi við rannsókn úrvalsdeildarinnar.
Refsing City hefur ekki verið ákveðin. Félagið hefur rétt til að áfrýja niðurstöðunni og frest til föstudagsins 2. október til þess.