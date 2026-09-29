Elvar furðar sig á umræðunni á Sýn í gær og hendir fram bláköldum staðreyndum

Íslenska karlalandsliðið komst aftur á sigurbraut er liðið vann frábæran 0-3 sigur á Lúxemborg á útivelli. Ísland kvittaði þar með fyrir 1-1 jafntefli á heimavelli gegn Eistlandi í fyrsta leik í C-deild Þjóðadeildarinnar um síðustu helgi.
Orðræðan eftir leik í gær var allt önnur en þá og var liðinu hrósað í hástert á Sýn Sport, sem sýndi frá leiknum. Einhverjum fannst þó full mikið um, til að mynda vegna þess hversu vel var talað um lið Lúxemborg.
Í uppgjöri á leiknum á Sýn Sport var þá bent á það að aðeins Ítölum hefði tekist að vinna Lúxemborg það sem af er ári.
„Mjög flott frammistaða í kvöld og allt annað en á laugardaginn. Finnst menn í settinu á Sýn samt fullmikið reyna að mála Lúxemborg sem hörkulið. Þetta er síðasta undankeppni hjá þeim,“ skrifaði Elvar Geir Magnússon, ritstjóri Fótbolta.net, á X í gær.
Hér að neðan má sjá færslu Elvars og stigatöfluna í síðustu undankeppni hjá Lúxemborg, þar sem liðið fékk núll stig.
Mjög flott frammistaða í kvöld og allt annað en á laugardaginn. Finnst menn í settinu á Sýn samt fullmikið reyna að mála Lúxemborg sem hörkulið. Þetta er síðasta undankeppni hjá þeim. pic.twitter.com/RGbBXxl0IA
— Elvar Geir Magnússon (@elvargeir) September 29, 2026