Ekki öruggt að Írar mæti til leiks gegn Ísrael á sunnudag - Mætast þá í annað sinn

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, segir að ekki hafi verið tekin endanleg ákvörðun innan leikmannahópsins um hvort liðið mæti Ísrael í seinni leik þjóðanna í Þjóðadeildinni á sunnudag.
Írska knattspyrnusambandið, FAI, hafði áður tilkynnt formlega að báðir leikirnir gegn Ísrael yrðu spilaðir eftir samráð við leikmenn. Meirihluti þeirra hafði þá kosið að taka þátt.
Staðan hefur þó áfram verið viðkvæm. Markvörðurinn Gavin Bazunu dró sig úr leikjunum gegn Ísrael og sagði það byggjast á þeirri afstöðu sinni að rangt væri að taka þátt í ljósi ástandsins á Gaza. Hann tók jafnframt fram að afstaðan beindist ekki gegn ísraelsku eða gyðinglegu fólki.
Fyrri leikurinn fór fram í Debrecen í Ungverjalandi. Fyrir þann leik fundaði írski hópurinn í um fjórar klukkustundir áður en meirihluti leikmanna samþykkti að spila.
Seinni leikurinn á að fara fram í Bačka Topola í Serbíu 4. október. Leikurinn telst heimaleikur Írlands en verður leikinn fyrir luktum dyrum. UEFA hafði áður samþykkt flutning leiksins frá Írlandi vegna þess sem FAI kallaði rekstrar- og öryggisáskoranir.
Heimir sagði eftir fyrri leikinn að leikmenn fengju frí áður en undirbúningur fyrir leikinn gegn Austurríki hæfist. Að þeim leik loknum yrði staðan gagnvart Ísraelsleiknum rædd aftur.