Einkunnir leikmanna Íslands - Þetta var allt annað

Íslenska karlalandsliðið vann afar sannfærandi sigur á Lúxemborg í öðrum leik sínum í C-deild Þjóðadeildarinnar ytra í kvöld.
Andri Lucas Guðjohnsen kom Íslandi yfir eftir frábæran undirbúning Orra Steins Óskarssonar.
Orri var svo sjálfur á ferðinni með annað mark íslenska liðsins en þá eftir stórkostelga stoðsendingu Andra. Frábært samstarf framherjanna.
Guðlaugur Victor Pálsson innsiglaði svo verðskuldaðan 0-3 sigur Íslands með skallamarki í seinni hálfleik eftir fullkomna hornspyrnu Gylfa Þórs Sigurðssonar.
Ísland er nú á toppi riðilsins með 4 stig eftir tvo leiki. Lúxemborg er með 3, Eistland 2 og Búlgaría 1.
Frábært svar íslenska liðsins eftir vonbrigðaúrslit gegn Eistlandi í fyrsta leik á heimavelli.
Hér að neðan eru einkunnir leikmanna Íslands
Hákon Rafn Valdimarsson - 6
Róleg vakt hjá Hákoni sem gerði þó sitt.
Guðlaugur Victor Pálsson - 7
Heilt yfir nokkuð traustur varnarlega og skorar frábært skallamark.
Stefán Teitur Þórðarson (67') - 6
Ekki yfir miklu að kvarta í frammistöðu Stefáns sem hefur sýnt það að hann getur vel leyst stöðu miðvarðar í þessu liði.
Daníel Leó Grétarsson - 7
Einstaklega örugg og yfirveguð frammistaða.
Logi Tómasson - 6
Öflugur í vörninni og lét til sín taka sóknarlega á köflum.
Mikael Egill Ellertsson - 6
Komst nokkuð vel frá sínu sóknar- og varnarlega.
Gylfi Þór Sigurðsson - 7
Kom með mikla ró inn á miðsvæðið sem hafði áhrif á allt liðið. Frábær hornspyrna hans rataði þá á kollinn á Gulla Victori sem skoraði.
Ísak Bergmann Jóhannesson - 6
Fínasta vakt hjá Ísaki og samstarfið við Gylfa á miðjunni gekk vel.
Hákon Arnar Haraldsson (75') - 7
Mjög flottur leikur hjá Hákoni sem hljóp og vann gríðarlega fyrir liðið í þessum leik. Átti sannarlega skilið að fara af velli með mark eða stoðsendingu.
Andri Lucas Guðjohnsen (75') - 8 - Maður leiksins
Frábær í kvöld. Skorar og stoðsending hans algjört konfekt. Erfitt að velja á milli hans og Orra hvað mann leiksins varðar, nánast hægt að kasta upp á það. Frábært að sjá hvernig samvinna þeirra gekk upp í kvöld.
Orri Steinn Óskarsson (75') - 8
Frábær og kraftmikil frammistaða hjá Orra sem gerir virkilega vel í marki sínu og stoðsendingu.
Varamenn
Hörður Björgvin Magnússon (67') - 6
Brynjólfur Willumsson (75') - 6
Ísak Snær Þorvaldsson (75') - 6
Mikael Neville Anderson (75') - 6