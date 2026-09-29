Arnar Gunnlaugs um gagnrýnina - „Sannleikurinn er ekki svona einfaldur“

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari var að vonum sáttur með sannfærandi 0-3 sigur Íslands á Lúxemborg í kvöld. Um var að ræða annan leikinn í C-deild Þjóðadeildarinnar og svaraði íslenska liðið þar með fyrir vonbrigðin í fyrsta leiknum, þar sem liðið gerði 1-1 jafntefli við Eistland.
„Menn voru bara reiðir inni í sér eftir Eistlands-leikinn en samt með svalan haus. Það var stormur og við áttum skilið að fá gagnrýni. Við tókum það til okkar án þess að verða litlir í okkur,“ sagði Arnar við Sýn Sport eftir leik í Lúxemborg.
Arnar og leikmennirnir fengu harða gagnrýni eftir leikinn gegn Eistum. Var sérstaklega talað um að miðja með Hákoni Arnari og Ísak Bergmann gengi ekki upp.
„Þetta er yndislegt starf. Gagnrýni er bara flott, stundum á maður hana skilið en stundum vill maður ekki að það sé verið að taka strákana niður. Ísak og Hákon hafa spilað á miðjunni á móti Frökkum tvisvar og voru ótrúlegir og það er enginn að segja mér að þeir geti ekki gert það á móti Eistlandi.
Þetta eru strákarnir mínir og maður vill bara vernda þá. En ég skil hana vel, þetta er úrslitabransi og oft er það þannig að lið sem vinnur er besta liðið í heimi og lið sem tapar er lélegasta lið í heimi. En sannleikurinn er ekki svona einfaldur,“ sagði Arnar enn fremur léttur.