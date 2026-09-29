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DV
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Arnar gerir tvær breytingar á byrjunarliðinu - Gylfi Þór kemur inn

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 29. september 2026 17:36
Mynd: DV/KSJ

Íslenska karlalandsliðið mætir Lúxemborg í öðrum leik C-deildar Þjóðadeildarinnar nú klukkan 18:45. Byrjunarliðið hefur verið gefið út.

Ísland gerði jafntefli við Eistland í fyrstu umferðinni og þurfa á sigri að halda í dag. Lúxemborg vann Búlgaríu.

Fyrirfram var vitað að allavega ein breyting yrði gerð á byrjunarliði Arnars Gunnlaugssonar en Albert Guðmundsson fór meiddur út af í síðasta leik. Auk hans fer Jón Dagur Þorsteinsson úr byrjunarliðinu.

Inn koma Gylfi Þór Sigurðsson, sem átti góða innkomu sem varamaður í síðasta leik, og Logi Tómasson. 

Byrjunarlið Íslands
Hákon Rafn Valdimarsson

Guðlaugur Victor Pálsson
Stefán Teitur Þórðarson
Daníel Leó Grétarsson
Logi Tómasson

Hákon Arnar Haraldsson
Gylfi Þór Sigurðsson
Ísak Bergmann Jóhannesson
Mikael Egill Ellertsson

Andri Lucas Guðjohnsen
Orri Steinn Óskarsson

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