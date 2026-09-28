Vonarstjarna Chelsea að verða pirruð og Barcelona skoðar stöðuna

Brasilíski kantmaðurinn Estevao Willian er sagður vera orðinn óánægður með takmarkaðan spiltíma hjá Chelsea.
Estevao, sem er 19 ára, hefur ekki fengið eins mörg tækifæri og hann hafði vonast eftir eftir komu sína til Lundúna og samkvæmt spænska miðlinum Sport fylgist Barcelona grannt með stöðu hans.
Katalónska stórveldið er sagt halda Estevao í sigtinu ef staða hans hjá Chelsea breytist ekki á næstu mánuðum.
Estevao hefur lengi verið talinn einn efnilegasti leikmaður Brasilíu og miklar væntingar voru bundnar við hann þegar hann gekk til liðs við Chelsea.
Ekki liggur þó fyrir hvort Barcelona hyggst gera formlegt tilboð í leikmanninn.
Chelsea mun væntanlega vilja halda í Brasilíumanninn, en óánægja hans með spiltímann gæti orðið til þess að framtíð hans verði meira til umræðu.