Var ekki til í að taka samtalið við Chelsea og Liverpool

Raul Asencio, varnarmaður Real Madrid, var á óskalista Chelsea og Liverpool í sumar en hann hafði ekki áhuga á skiptum þangað. Spænska blaðið Marca segir frá þessu.
Asencio hefur ekki spilað mínútu með Real Madrid á tímabilinu en það gæti breyst á næstunni. Dean Huijsen er í leikbanni og Ibrahima Konate meiddist með franska landsliðinu.
Asencio var einmitt staðráðinn í að berjast fyrir mínútum með Real Madrid í stað þess að leita á önnur mið.
Auk áhuga frá Chelsea og Liverpool voru tyrknesk stórlið á eftir Asencio, en kappinn vildi ekki fara.