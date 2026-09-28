Hafa samband
DV
433

Var ekki til í að taka samtalið við Chelsea og Liverpool

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 28. september 2026 19:30
Getty Images

Raul Asencio, varnarmaður Real Madrid, var á óskalista Chelsea og Liverpool í sumar en hann hafði ekki áhuga á skiptum þangað. Spænska blaðið Marca segir frá þessu.

Asencio hefur ekki spilað mínútu með Real Madrid á tímabilinu en það gæti breyst á næstunni. Dean Huijsen er í leikbanni og Ibrahima Konate meiddist með franska landsliðinu.

Asencio var einmitt staðráðinn í að berjast fyrir mínútum með Real Madrid í stað þess að leita á önnur mið.

Auk áhuga frá Chelsea og Liverpool voru tyrknesk stórlið á eftir Asencio, en kappinn vildi ekki fara.

Fleiri fréttir