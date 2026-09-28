United með gríðarlegt efni undir smásjá - Gæti komið á næsta ári

Manchester United er meðal þeirra félaga sem fylgjast náið með Mezian Mesloub, 16 ára sóknarmiðjumanni Lens.
Mesloub vakti mikla athygli þegar hann skoraði sigurmark aðeins sekúndum eftir að hafa komið inn á í fyrsta leik sínum í frönsku úrvalsdeildinni í maí. Fyrr í þessum mánuði byrjaði hann svo sinn fyrsta deildarleik í 2-1 tapi gegn Monaco.
Hann skrifaði undir sinn fyrsta atvinnumannasamning við Lens í júlí og er sagður hafa vakið áhuga víða um Evrópu. Engin félagaskipti eru þó komin á rekspöl.
Mesloub fæddist í Frakklandi en hefur valið að spila fyrir Portúgal og lék sinn fyrsta leik með U21 árs landsliðinu í síðustu viku.
Vegna reglna eftir Brexit geta ensk félög ekki fengið leikmenn erlendis frá fyrr en þeir verða 18 ára.
Mesloub verður 18 ára í nóvember 2027 og gæti því í fyrsta lagi gengið til liðs við United í janúar 2028.