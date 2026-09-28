Tveir þekktir glæpamenn gripnir og fá dóm - Brutust inn hjá mikið af frægu fólki

Tveir menn hafa fengið lengri fangelsisdóma fyrir skipulögð innbrot á heimili nokkurra þekktra knattspyrnumanna á Englandi.
Valentino Nikolov, 34 ára, og frændi hans Charlie Jovanovic, 24 ára, ferðuðust frá Ítalíu til Bretlands og rannsökuðu meðal annars samfélagsmiðla og æfingasvæði áður en þeir létu til skarar skríða.
Meðal þeirra sem þeir beindu sjónum sínum að voru Matheus Cunha, Leon Bailey og Neil Etheridge. Mennirnir völdu tímann þegar leikmennirnir voru fjarverandi vegna útileikja.
Fyrir dómi kom fram að þjófarnir hefðu verið með grímur, höfuðljós, hanska og efni sem átti að gera hunda á heimilunum óvirka.
Talið er að verðmæti á bilinu 350 til 500 þúsund pund hafi verið tekið af heimili Cunha, meðal annars hönnunarvörur, töskur og skartgripir. Þá var um 15 þúsund punda verðmætum stolið frá Etheridge.
Tilraun til innbrots hjá Leon Bailey mistókst þegar öryggiskerfi heimilisins gerði lögreglu viðvart.
Mennirnir voru einnig áður dæmdir fyrir innbrot á heimili Alexanders Isak í Newcastle árið 2024, þar sem skartgripum og reiðufé var stolið.
Jovanovic, sem þegar afplánar sex ára og níu mánaða dóm, fékk tvo ár og fjóra mánuði til viðbótar. Nikolov, sem afplánar tíu ára dóm, fékk einnig lengingu á sinni refsingu.
Báðir játuðu samsæri um innbrot og eiga yfir höfði sér brottvísun úr Bretlandi.