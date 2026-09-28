Tuchel hneykslaður á þessari umræðu

Thomas Tuchel landsliðsþjálfari Englands segir ekki koma til greina að félög leikmanna fái að hafa áhrif á hversu mikið þeir spila með landsliðinu í yfirstandandi landsleikjahléi.
England spilar fjóra leiki í Þjóðadeildinni á skömmum tíma og hafa komið upp vangaveltur um að hvíla leikmenn sem fengu stutt sumarfrí vegna HM. Tuchel ætlar þó ekki að hlusta á slíkt.
„Ég tek ekki símtöl frá stjórum í ensku úrvalsdeildinni. Ég hringdi aldrei í landsliðsþjálfara þegar ég þjálfaði félagslið,“ sagði Tuchel.
„Ég get ekki farið að stýra mínútum leikmanna. Af hverju ætti ég að gefa þeim þau skilaboð að það sé í lagi að taka skref til baka, spila bara annan hálfleikinn eða hvíla einn leik? Það er galið.“
England tapaði gegn Spáni á laugardag og mætir Tékklandi í Prag á morgun. Tuchel segir liðið ætla að leggja allt í þann leik og að enginn tími sé til að spara kraftana.