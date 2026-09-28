Þetta eru þau félög sem gætu talið sig eiga bætur vegna City-málsins - Óvíst hvað gerist

Manchester City hefur verið fundið sekt um stóran hluta þeirra brota sem enska úrvalsdeildin sakaði félagið um vegna fjárhagsmála á árunum 2009 til 2018. Nú beinast sjónir að því hvaða áhrif brotin kunna að hafa haft á önnur félög.
Daily Mail tók saman hvaða lið gætu talið sig hafa tapað mest á velgengni City á þessu tímabili. Þar eru meðal annars nefnd töpuð deildarmeistaratitil, Meistaradeildarsæti, bikarar og verulegar fjárhæðir í verðlauna- og Evrópukeppnistekjum.
Rannsóknir hafa lengi sýnt sterk tengsl milli launakostnaðar og árangurs í knattspyrnu. Eftir eigendaskiptin hjá City jókst launakostnaður félagsins gríðarlega og varð á tímabili meira en tvöfalt hærri en meðaltal úrvalsdeildarinnar.
Hér eru félögin sem Daily Mail telur að geti haft hvað sterkust rök fyrir því að hafa orðið fyrir tjóni.
Tottenham
Tottenham gæti verið eitt þeirra félaga sem tapaði hvað mestu.
Á tímabilinu sem um ræðir endaði Tottenham fjórum sinnum rétt fyrir utan Meistaradeildarsæti eða missti af þátttöku við óvenjulegar aðstæður.
Tottenham varð í fimmta sæti 2010/11, 2012/13 og 2014/15. Tímabilið 2011/12 endaði liðið reyndar í fjórða sæti en komst samt ekki í Meistaradeildina þar sem Chelsea vann keppnina eftir að hafa endað í sjötta sæti úrvalsdeildarinnar.
Daily Mail bendir á að ef City hefði ekki verið í þeirri stöðu sem það var á þessum árum hefði Tottenham mögulega fengið fjögur aukatækifæri til að komast í Meistaradeildina.
Blaðið áætlar að jafnvel ef Tottenham hefði alltaf fallið úr leik í riðlakeppninni gætu tekjurnar hafa verið í kringum 100 milljónir punda samanlagt.
Manchester United
Manchester United gæti í öðru samhengi verið með 22 Englandsmeistaratitla í stað 20.
Lið Sir Alex Ferguson tapaði titlinum 2011/12 á markatölu eftir hið fræga sigurmark Sergio Aguero gegn QPR á lokadegi tímabilsins.
United varð síðan aftur í öðru sæti á eftir City 2017/18, þegar City náði 100 stigum.
Þá missti United einnig af Meistaradeildarsæti 2015/16 þegar City endaði ofar á markatölu.
United fór þess í stað í Evrópudeildina og vann keppnina ári síðar, en tekjurnar af þeirri keppni voru engu að síður töluvert lægri en þær sem City hafði af Meistaradeildinni.
Liverpool
Liverpool getur bent á tímabilið 2013/14 sem eitt sárasta dæmið.
Lið Brendan Rodgers endaði þá tveimur stigum á eftir Manchester City og Steven Gerrard-mistök hans gegn Chelsea urðu hluti af enskri fótboltasögu.
Ef City væri tekið út úr myndinni hefði það atvik hins vegar ekki skipt máli varðandi Englandsmeistaratitilinn.
Liverpool tapaði einnig úrslitaleik deildabikarsins gegn City árið 2016 eftir vítaspyrnukeppni.
Sigur þar hefði ekki aðeins þýtt bikar heldur einnig Evrópudeildarsæti. Liverpool lék ekki í Evrópu tímabilið þar á eftir og fjárhagsleg áhrif þess gætu hafa verið töluverð.
Liverpool varð einnig í sjötta sæti 2010/11 og missti þá af Evrópukeppni. Án City hefði það sæti mögulega dugað til þátttöku í Evrópudeildinni.
Arsenal
Arsenal á líka sterkt mál þegar kemur að Evrópukeppni.
Í lok tímabilsins 2016/17 lauk 20 ára samfelldri þátttöku Arsenal í Meistaradeildinni undir stjórn Arsene Wenger.
Arsenal varð þá í fimmta sæti, einu stigi á eftir Liverpool og þremur á eftir City.
Ef City væri tekið út úr lokastöðunni hefði Arsenal haldið sæti sínu í Meistaradeildinni.
Það hefði bæði þýtt hærri greiðslur fyrir deildarsætið og mun meiri tekjur í Meistaradeildinni en félagið fékk úr Evrópudeildinni.
Arsenal tapaði síðan 3-0 fyrir City í úrslitaleik deildabikarsins árið 2018 og gæti því einnig bent á bikar sem fór forgörðum.
Everton
Everton varð nokkrum sinnum rétt utan Evrópusæta á þessu tímabili.
Félagið varð í fimmta sæti undir stjórn Roberto Martinez 2013/14 og fór því í Evrópudeildina í stað Meistaradeildarinnar.
Daily Mail bendir á að tekjumunurinn þar hefði getað verið mjög mikill.
Everton varð einnig í sjötta sæti 2012/13 án þess að komast í Evrópukeppni.
Á tímabilinu 2009/10 fór Evrópudeildarsæti til Liverpool eftir að Portsmouth fékk ekki UEFA-leyfi. Hefði City ekki verið fyrir ofan Everton í töflunni hefði Everton mögulega fengið sætið.
Svipað var uppi á teningnum 2011/12 þegar Everton varð í sjöunda sæti.
Chelsea
Chelsea endaði í fimmta sæti úrvalsdeildarinnar 2017/18 og missti þar með af Meistaradeildinni.
Félagið vann þó Evrópudeildina ári síðar undir stjórn Maurizio Sarri og fékk verulegar tekjur úr þeirri keppni.
Engu að síður voru mögulegar Meistaradeildartekjur enn meiri.
Chelsea tapaði einnig fyrir City í Samfélagsskildinum árið 2012, sem væri minna fjárhagslegt mál en samt annar bikar sem City vann á tímabilinu.
Sunderland
Sunderland komst í úrslitaleik deildabikarsins árið 2014 og tapaði þar fyrir Manchester City.
Sigur hefði tryggt félaginu sæti í Evrópudeildinni tímabilið eftir og mögulega skilað nokkrum milljónum punda í tekjur.
Það er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að aðeins fjórum árum síðar var Sunderland komið niður í League One.
Daily Mail veltir því upp hvort Evrópukeppni og auknar tekjur á þessum tímapunkti hefðu getað breytt einhverju um þróun félagsins.
Stoke City
Stoke tapaði fyrir Manchester City í úrslitaleik enska bikarsins árið 2011.
Stoke komst engu að síður í Evrópudeildina þar sem City var þegar komið í Meistaradeildina, þannig að fjárhagslegt tjón var minna en hjá sumum öðrum félögum.
Daily Mail telur þó að Stoke hafi orðið af nærri einni milljón punda í verðlaunafé auk þess að missa af stærsta bikarsigri í sögu félagsins.
Stóra spurningin
Það er erfitt að setja nákvæma tölu á hugsanlegt tjón félaganna.
Möguleg áhrif ná langt út fyrir einfaldar greiðslur fyrir deildarsæti eða bikarsigra. Meistaradeildarsæti getur til dæmis haft áhrif á leikmannakaup, styrktarsamninga, miðasölu og möguleika félags til að halda sínum bestu leikmönnum.
Arsenal, Liverpool, Manchester United og Tottenham höfðu áður tryggt sér rétt til að skoða mögulegar lagalegar aðgerðir ef City yrði fundið sekt.
Ef mál þróast í þá átt gæti næsti kafli orðið bæði langur og afar kostnaðarsamur fyrir Manchester City.