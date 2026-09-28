Þekktur áhrifavaldur lést eftir erfið veikindi - „Þakka þér fyrir allt sem þú gerðir“

Brasilíska félagið Santos hefur minnst stuðningskonunnar Naty Potira, sem lést á laugardag eftir þriggja ára baráttu við krabbamein. Hún var 39 ára.
Naty, sem hét fullu nafni Natalia Potiraporã Martins da Conceição, starfaði áður sem flugfreyja en byggði síðar upp stóran fylgjendahóp á samfélagsmiðlum þar sem hún birti viðbrögð við leikjum Santos og húmor tengdan félaginu.
Hún greindist með leghálskrabbamein árið 2023. Eftir meðferð virtist sjúkdómurinn hafa horfið en hann kom aftur árið 2024 og dreifði sér síðar um kviðarholið.
Santos sendi frá sér yfirlýsingu eftir andlát hennar. „Þakka þér, Naty. Þakka þér fyrir allt sem þú gerðir fyrir félagið og alla sem elskuðu þig.“
Neymar, stórstjarna Santos, minntist hennar einnig. „Hvíldu í friði. Haltu áfram að hvetja okkur þaðan uppi.“
Naty hafði hitt Neymar fyrr á árinu og fékk treyju frá honum. Hann sendi henni einnig nokkur persónuleg myndskeið meðan á veikindunum stóð og hvatti hana til að halda áfram baráttunni.
Hún hafði jafnframt verið sendiherra fyrir São Paulo-meistaramótið árið 2026 og tekið þátt í vitundarvakningu Santos um krabbamein.