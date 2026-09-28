Telja að byrjunarlið City í Championship-deildinni gæti litið svona út

Manchester City gæti þurft að reiða sig á ungstirni félagsins ef það fær þunga refsingu vegna brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
City hefur verið fundið sekt um brot í 114 af 115 ákæruliðum en refsing hefur ekki verið ákveðin. Stigafrádráttur, sektir, félagaskiptabann og jafnvel brottrekstur úr úrvalsdeildinni eru meðal mögulegra refsinga. City hefur alla tíð hafnað ásökununum og hyggst áfrýja.
The Sun veltir því upp hvernig lið City gæti litið út ef liðið yrði sent niður um deild og fengi samhliða félagaskiptabann. Blaðið telur líklegt að stórstjörnur á borð við Erling Braut Haaland, Enzo Fernandez og Antoine Semenyo myndu þá vilja yfirgefa félagið.
Phil Foden, Rico Lewis og Nico O'Reilly eru hins vegar nefndir sem leikmenn sem mögulega gætu haldið tryggð við uppeldisfélagið og hjálpað því aftur upp.
City á einnig fjölda efnilegra leikmanna til að fylla skörðin. Þar eru meðal annars Max Alleyne, Kaden Braithwaite, Jaden Heskey, Jeremy Monga og bræðurnir Tyrone og Floyd Samba.
Hinn 17 ára gamli Floyd Samba vakti mikla athygli á dögunum þegar hann skoraði tvö mörk í 5-0 sigri á Norwich í deildabikarnum.
Hér að neðan má sjá tvær útgáfur af hugsanlegu byrjunarliði City í B-deildinni.