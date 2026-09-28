Stjórnandi hjá City boðar frekari átök - „Þetta á eftir að taka mun lengri tíma“

Ferran Soriano, framkvæmdastjóri Manchester City, hefur gert ljóst að félagið ætli ekki að gefast upp í deilu sinni við ensku úrvalsdeildina vegna meintra brota á fjármálareglum.
Soriano mætti á fund European Football Clubs í Kaupmannahöfn og samkvæmt The Sun tók hann óvænt til máls á stjórnarfundi samtakanna.
Þar sagði hann að City væri ósammála niðurstöðu óháðu nefndarinnar, sem samkvæmt fréttum hefur komist að þeirri niðurstöðu að félagið hafi gerst brotlegt í stórum hluta ákæruliðanna.
„Það tók átta ár að komast hingað, og þetta á eftir að taka mun lengri tíma,“ á Soriano að hafa sagt.
Manchester City hefur enn ekki fengið birtan fullan, skriflegan úrskurð og engin endanleg refsing hefur verið tilkynnt. Forráðamenn félagsins telja sig jafnframt bundna trúnaði og geti því ekki svarað einstökum atriðum opinberlega að svo stöddu.
Nokkur úrvalsdeildarfélög eru sögð ósátt við tafir á birtingu niðurstöðunnar og vilja meiri skýrleika sem fyrst.
Jean-Claude Blanc, yfirmaður alþjóðlegra knattspyrnumála hjá Manchester United, var meðal þeirra sem sátu fundinn þar sem Soriano flutti yfirlýsingu sína.
City hefur ítrekað neitað ásökununum og forráðamenn félagsins eru sagðir sannfærðir um að þeir muni að lokum hreinsa nafn félagsins.