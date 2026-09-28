Segir starfið hafa verið grafreit fyrir íslenska þjálfara - „Maður óttast að það verði örlög Arnars í þessu“

Hjörvar Hafliðason ræddi stöðu Arnars Gunnlaugssonar, landsliðsþjálfara Íslands, í Dr. Football hlaðvarpinu eftir 1-1 jafntefli Íslands og Eistlands í Þjóðadeildinni á laugardag.
Hjörvar sagðist halda með Arnari og vilja sjá honum ganga vel, en viðurkenndi um leið að hann hefði áhyggjur af því hvernig starfið gæti farið með hann.
„Ef við tölum í fullri alvöru, Arnar Gunnlaugs. Ég þekki hann ágætlega, maður heldur með honum. Ég hef margoft sagt, landsliðsþjálfarastarfið hefur verið grafreitur fyrir þjálfara sem eru að standa sig vel á Íslandi,“ sagði Hjörvar.
Hann rifjaði upp fleiri íslenska þjálfara sem hefðu átt erfiðan tíma í starfinu.
„Sama hvort það sé Óli Jó, Logi Ólafs reyndi, Atli Eðvaldsson. Það var farið hræðilega með Atla, Eyjólfur Sverrisson var jarðaður í þessu starfi.“
Hjörvar óttast að Arnar geti lent í svipaðri stöðu ef frammistaða landsliðsins batnar ekki.
„Maður óttast að það verði örlög Arnars í þessu. Þetta var ekki nógu gott.“
Jafnteflið gegn Eistlandi varð því tilefni til talsverðrar umræðu um frammistöðu liðsins og stöðu Arnars, sem tók við landsliðinu eftir farsælan tíma sem þjálfari Víkings.