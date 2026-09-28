Rannsaka hvort lærisveinn Heimis hafi verið beittur kynþáttaníði

Írska knattspyrnusambandið rannsakar hvort Adam Idah hafi orðið fyrir kynþáttaníði frá stuðningsmönnum Ísrael í 3-0 sigri Írlands í Þjóðadeildinni í gær. BBC greinir frá.
Jayson Molumby, liðsfélagi Idah, ræddi við dómara leiksins á meðan honum stóð og bað þá að hlusta eftir því sem hann taldi vera kynþáttaníð úr stúkunni. Dómararnir sögðust ekki hafa heyrt neitt slíkt.
Írska sambandið hefur nú hafið eigin rannsókn og safnar saman myndbandsupptökum og hljóði úr hljóðnemum við völlinn. Finnist sannanir fyrir kynþáttaníði verður málið sent til UEFA með beiðni um frekari rannsókn.
Idah varð sjálfur ekki var við meint níð á meðan leiknum stóð en hann skoraði annað mark Írlands í leiknum, sem fór fram í Debrecen í Ungverjalandi. Um 300 ísraelskir stuðningsmenn voru á vellinum en engir miðar voru seldir til írskra stuðningsmanna.
Mikil spenna var á milli liðanna fyrir leik. Leikmenn írska landsliðsins báru til dæmis sorgarbönd til minningar um þau sem hafa fallið á Gasa, neituðu að taka í hendur ísraelsku leikmannanna og fleira til. Fyrirliði Ísrael Manor Salomon, lét Írland heyra það í viðtali eftir leik. Heimir Hallgrímsson er þjálfari Íra.