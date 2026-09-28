Ræddi við nokkra sérfræðinga um landsliðið og allir sjá sama vandamálið - Eins og einum leikmanni Íslands leiðist á vellinum

Flestir bestu leikmenn íslenska karlalandsliðsins voru í byrjunarliðinu í jafnteflinu gegn Eistlandi á dögunum en samsetningin var ekki sú besta. Þetta segja meðlimir þáttarins Mín skoðun á X-inu 977.
Ísland gerði 1-1 jafntefli við lágt skrifað lið Eistlands í fyrsta leik í C-deild Þjóðadeildarinnar og hefði leikurinn hæglega getað farið verr. Liðið hefur nú aðeins unnið þrjá af sextán leikjum undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar. Þórhallur Dan Jóhannsson, sem á yfir 400 leiki í meistaraflokki hér á landi og tvo A-landsleiki, var gestur Valtýs Bjarnar Valtýsonar í Minni skoðun.
Valtýr sagðist í þættinum hafa farið á stúfana og rætt við nokkra sérfræðinga um stöðu mála. Þeir hafi verið á einu máli um að miðsvæðið hafi verið til vandræða í því byrjunarliði sem Arnar landsliðsþjálfari hefur stillt upp.
„Ísak Bergmann og Hákon Arnar geta ekki verið saman á miðri miðjunni. Það er mín skoðun og allra sem ég hef talað við, sem eru miklir spekingar, ég er það ekki, en þeir vita mikið um fótbolta og hafa spilað leikinn á háu stigi,“ sagði Valtýr og Þórhallur tók undir.
„Það sem mér finnst merkilegt er að hann er búinn að vera með nánast sama hópinn í öllum þessum leikjum. Og í 80 prósent tilvika er hann að fá niðurstöðu sem við erum ekki sáttir við.
Ef ég set þig inn í herbergi þar sem eru þrír gluggar og ein hurð, þú opnar hurðina en ég er búinn að múra fyrir hana. Þá gengur það ekki upp að þú opnir alltaf þessa hurð til að fara út, þú þarft að finna aðra lausn til að koma þér út úr herberginu. Þá reynir þú gluggana,“ sagði Þórhallur.
„Vorum við með bestu leikmennina inn á? Já, svo sannarlega, fyrir utan Gylfa sem er langbestur. En vorum við með besta liðið sem við getum stillt upp? Svo sannarlega ekki, að mínu mati.“
Voru þeir ekki að lasta Ísak Bergmann og Hákon Arnar sem leikmenn heldur hvernig þeim er spilað með landsliðinu.
„Þú vilt ekki hafa Hákon Arnar 70 metrum frá markinu á milli hafsenta með boltann. Þú vilt hafa hann miklu hærra á vellinum, með boltann, horfandi á markið, með Jón Dag, Albert, Orra, Andra Lucas hlaupandi í kringum sig. Hann er stórkostlegur leikmaður, en ég upplifði að honum finndist ekki gaman inni á vellinum,“ sagði Þórhallur.
Ísland mætir Lúxemborg í kvöld og svo Búlgaríu og Eistum á ný á næstu dögum. Það er því enn góður möguleiki fyrir Arnar og hans lærisveina að rétta úr kútnum.