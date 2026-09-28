Ödegaard lofsyngur Ronaldo - Verður honum alltaf þakklátur

Martin Ödegaard, fyrirliði norska landsliðsins, lofsöng Cristiano Ronaldo eftir tap gegn Portúgal í Þjóðadeildinni í gær.
Hinn 41 árs gamli Ronaldo kom ekkert við sögu í leiknum. Þeir félagar voru saman hjá Real Madrid þegar Ödegaard var að stíga sín fyrstu skref í boltanum.
„Að mínu mati er Cristiano Ronaldo fyrirmynd á alla vegu. Hann var svo vingjarnlegur við mig hjá Real Madrid og hjálpaði mér mjög miki, því mun ég aldrei gleyma.
Það er draumur allra krakka að spila með honum. Að fá að vera í kringum hann og spila með honum var ótrúlegt,“ sagði Ödegaard eftir leik.