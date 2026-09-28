Neville segir að þetta séu tvö verstu kaup United eftir að Ferguson hætti

Gary Neville hefur nefnt Angel Di Maria og Antony sem verstu leikmannakaup Manchester United frá því Sir Alex Ferguson lét af störfum.
Neville var spurður út í verstu kaupin í þessum 13 árum og nefndi fyrst Di Maria, sem United keypti frá Real Madrid fyrir 59,7 milljónir punda árið 2014.
„Ég var rosalega spenntur fyrir honum. Mér fannst þetta frábær kaup,“ sagði Neville. „Hann var fljótur, gæðaleikmaður og gat farið á milli teiga, en hann aðlagaðist ekki og náði sér aldrei á strik.“
Di Maria lék aðeins eitt tímabil með United, 32 leiki, skoraði fjögur mörk og lagði upp ellefu áður en hann fór til PSG.
Neville sagði þó Antony standa upp úr þegar horft væri til kaupverðsins. United greiddi 85,5 milljónir punda fyrir Brasilíumanninn árið 2022.
„Þetta er ekki gagnrýni á strákinn sjálfan, heldur endurspeglar þetta United. Félagið panikkaði og borgaði þessa upphæð.“
Antony lék 96 leiki fyrir United, skoraði 12 mörk og lagði upp fimm áður en hann fór til Real Betis.
Neville var hins vegar ekki sammála því að Marouane Fellaini ætti heima á þessum lista og hrósaði honum fyrir að hafa alltaf lagt sig allan fram.