Neita að láta frá sér fleiri lykilmenn

Newcastle ætlar ekki að selja Joelinton í janúar þrátt fyrir áhuga félaga í Saudi-Arabíu. Football Insider greinir frá.
Þessi þrítugi Brasilíumaður er kominn í stærra hlutverk hjá Newcastle eftir miklar breytingar á leikmannahópnum í sumar.
Miðjumennirnir Bruno Guimaraes og Sandro Tonali fóru báðir frá félaginu og Joelinton var gerður að varafyrirliða. Félagið vill þá alls ekki missa fleiri leikmenn af miðsvæðinu.
Joelinton er meiddur sem stendur en Newcastle lítur á hann sem mikilvægan leikmann þegar hann snýr aftur á völlinn.