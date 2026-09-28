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DV
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Neita að láta frá sér fleiri lykilmenn

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 29. september 2026 07:00
Joelinton fagnar í kvöld.

Newcastle ætlar ekki að selja Joelinton í janúar þrátt fyrir áhuga félaga í Saudi-Arabíu. Football Insider greinir frá.

Þessi þrítugi Brasilíumaður er kominn í stærra hlutverk hjá Newcastle eftir miklar breytingar á leikmannahópnum í sumar. 

Miðjumennirnir Bruno Guimaraes og Sandro Tonali fóru báðir frá félaginu og Joelinton var gerður að varafyrirliða. Félagið vill þá alls ekki missa fleiri leikmenn af miðsvæðinu.

Joelinton er meiddur sem stendur en Newcastle lítur á hann sem mikilvægan leikmann þegar hann snýr aftur á völlinn. 

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