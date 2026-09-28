Nálgast heilt ár án sigurs hjá íslenska landsliðinu - Mikilvægur leikur í Lúxemborg á morgun

A landslið karla mætir Lúxemborg á þriðjudag í öðrum leik liðsins í Þjóðadeildinni.
Leikurinn á þriðjudag fer fram á Stade de Luxembourg og hefst hann kl. 18:45 að íslenskum tíma. Bein útsending, í opinni dagskrá, verður frá leiknum á Sýn Sport.
Á morgun verða 320 dagar frá því að Ísland vann síðast leik. Síðasti sigur liðsins undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar kom 13. nóvember á útivelli gegn Aserbaídsjan.
Frá þeim góða sigri hefur liðið leiki sjö leiki, fjórir hafa tapast og þrír hafa endað með jafntefli. Íslenska liðið gerði jafntefli við Eistland í fyrsta leik í Þjóðadeildinni á laugardag.
Liðið hefur tapað gegn Úkraínu, Mexíkó, Japan og Argentínu. Liðið hefur gert jafntefli gegn Haíti, Kanada og svo gegn Eistlandi.
Liðið heimsækir Lúxemborg á morgun í mikilvægum leik, bæði fyrir riðilinn í Þjóðadeildinni en einnig fyrir liðið að komast aftur á sigurbraut.