Mancini tjáir sig um dóminn gegn City - „Þessi tvöfaldi samningur er ekki mitt vandamál“

Roberto Mancini, fyrrverandi stjóri Manchester City, hefur tjáð sig um fjárhagsmálið stóra sem hangir yfir félaginu.
Samkvæmt fréttum var City fundið sekt um 114 af 115 meintum brotum á fjárhagsreglum en málsmeðferðinni er ekki lokið og félagið hyggst áfrýja mögulegum viðurlögum.
Eitt atriðanna snýr að launum Mancini á árunum 2009 til 2013. Leknir tölvupóstar sem komu rannsókninni af stað héldu því fram að hann hefði fengið 1,45 milljónir punda á ári frá City og aðrar 1,75 milljónir fyrir ráðgjafastörf hjá Al Jazira, sem einnig tengist eiganda City, Sheikh Mansour.
Mancini virðist þó ekki hafa miklar áhyggjur.
„Ég held ekki að Manchester City hafi verið fundið sekt, þvert á móti,“ sagði hann.
„Þetta er ekki mál sem snertir mig. Manchester City eru ekki sekir og þessi tvöfaldi samningur er ekki mitt vandamál, heldur þeirra ef eitthvað er.“
City hefur alla tíð neitað sök í málinu og Khaldoon Al Mubarak stjórnarformaður segir félagið enn sannfært um að geta sannað sakleysi sitt.
Von er á hörðum viðurlögum ef niðurstaðan stendur.