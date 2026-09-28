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DV
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Manchester United staðfestir kaup á ungstirni frá Liverpool

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 29. september 2026 09:30

Manchester United hefur gengið frá kaupum á hinum 16 ára gamla Isaac Konde eftir að hann yfirgaf Liverpool.

Konde er kantmaður og hefur verið talinn efnilegur leikmaður í yngri flokkum Liverpool. Hann fékk sín fyrstu tækifæri með U18 ára liði félagsins á síðasta tímabili og kom reglulega við sögu undir lok keppnistímabilsins 2025/26.

Nú hefur Konde ákveðið að færa sig yfir til erkifjendanna í Manchester United og mun halda áfram þróun sinni í akademíu félagsins.

United staðfesti komu leikmannsins og bauð hann velkominn til félagsins.

„Allir hjá félaginu vilja bjóða Isaac velkominn til United og óska honum alls hins besta,“ sagði í tilkynningu.

Konde bætist þar með í hóp efnilegra ungmenna hjá Manchester United sem vonast til að vinna sér inn sæti í aðalliðinu á næstu árum.

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