Kynþokkafyllsta kona sumarsins vekur mikla lukku - Fylgjendum fjölgar hratt

Brasilíski áhrifavaldurinn Gabriela Moura hefur enn á ný vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hafa birt myndir frá sumrinu og ferð sinni til New York.
Moura varð áberandi meðal stuðningsmanna á heimsmeistaramótinu í sumar þegar hún fylgdist með Brasilíu á mótinu í Bandaríkjunum. Hún var meðal annars á leik Brasilíu og Marokkó í New Jersey.
Brasilía gerði 1-1 jafntefli við Marokkó áður en liðið vann bæði Haítí og Skotland 3-0. Ævintýrinu lauk hins vegar í 16-liða úrslitum gegn Noregi.
Moura hefur síðan haldið áfram að birta myndir til 3,1 milljónar fylgjenda sinna á Instagram, meðal annars í rauðu bikiníi og síðar í glitrandi gylltum toppi í New York.
Hún fæddist í Rio de Janeiro en flutti ung til Los Angeles til að elta draum sinn um fyrirsætustörf.
Moura vakti fyrst mikla athygli fyrir dansmyndbönd sín á TikTok og er þar með um 11,6 milljónir fylgjenda.
Á síðasta ári steig hún einnig sín fyrstu skref á tískupallinum á Victoria’s Secret Fashion Show.