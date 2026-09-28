KSÍ og ÍTF skipta í spretthópa - Nokkur stór nöfn í hópnum sem mun skoða Bestu deildina

Á stjórnarfundi KSÍ þann 17. september síðastliðinn voru samþykktar tillögur formanns KSÍ um að skipa tvo spretthópa vegna umræðu innan knattspyrnuhreyfingarinnar um keppnisfyrirkomulag í Bestu deild kvenna og Bestu deild karla.
Hóparnir, sem skipaðir eru í samráði við ÍTF, munu m.a. nýta vinnu fyrri starfshópa um málefnið og einnig leita til aðila innan hagsmunasamtaka knattspyrnukvenna og leikmannasamtakanna eins og við á.
Mikil umræða hefur skapast um fyrirkomulag í deildunum og í Bestu deild karla er rætt um að fjölga liðum í 14 sem dæmi.
Spretthópur - Besta deild kvenna:
- Daði Rafnsson - Formaður
- Helga Helgadóttir - KSÍ
- Hildur Jóna Þorsteinsdóttir - KSÍ
- Guðbjörg Torfadóttir - ÍTF
- Adda Baldursdóttir
- Kristján Kristjánsson
- Linda Hlín Þórðardóttir
- Reimar Helgason
Starfsmenn hópsins:
- Birkir Sveinsson sviðsstjóri mótasviðs KSÍ og Axel Kári Vignisson lögfræðingur KSÍ.
Spretthópur - Besta deild karla:
- Edvard Börkur Edvardsson - KSÍ – Formaður
- Heimir Fannar Gunnlaugsson - ÍTF
- Hjörvar Maronsson
- Kári Árnason
- Ólafur Jóhannesson
- Óskar Hrafn Þorvaldsson
- Rúnar Kristinsson
- Valdimar Svavarsson
Starfsmenn hópsins:
- Birkir Sveinsson sviðsstjóri mótasviðs KSÍ og Axel Kári Vignisson lögfræðingur KSÍ.