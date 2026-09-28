Krefur gamlan félaga um að gefa sér medalíuna vegna City-málsins

Rio Ferdinand hefur kallað eftir því að Manchester City verði svipt enska meistaratitlinum frá tímabilinu 2011-12 ef niðurstaða í fjárhagsmáli félagsins stendur óbreytt.
Samkvæmt fréttum var City fundið sekt um stóran hluta þeirra brota sem félagið var ákært fyrir vegna fjármálareglna en endanleg viðurlög liggja ekki fyrir og búist er við áfrýjun.
Manchester United varð í öðru sæti árið 2012 eftir dramatískt lok tímabilsins þegar Sergio Agüero tryggði City titilinn gegn QPR.
Ferdinand, sem lék með United á þeim tíma, grínaðist með að Joleon Lescott, fyrrverandi varnarmaður City, þyrfti nú að afhenda sér verðlaunapeninginn.
„Næst þegar Joleon kemur þarf hann að koma með medalíuna mína. Ef þeir eru fundnir sekir finnst mér að þeir eigi að skila medalíunum,“ sagði Ferdinand.
Hann sagði jafnframt að ábyrgðin lægi ekki hjá leikmönnunum sjálfum.
„Leikmennirnir eiga ekki sök á þessu. Það eru menn í valdastöðum innan félaganna sem taka þessar ákvarðanir.“
Ef titlar City yrðu teknir af félaginu gæti það haft áhrif á úrslit nokkurra fyrri tímabila, en engin slík ákvörðun hefur verið tekin.