Klár í að skoða það að fara frá Sádí Arabíu eftir góða tíma þar

Joao Felix, framherji Al-Nassr og portúgalska landsliðsins, segist hafa áhuga á að snúa aftur í evrópskan fótbolta.
Felix er 26 ára og leikur nú í Sádi-Arabíu en framtíð hans þar hefur verið til umræðu.
Í samtali við spænska miðilinn AS viðurkenndi hann að Evrópa heillaði enn, þó hann vildi ekki nefna ákveðið félag sem mögulegan áfangastað.
Felix hefur áður leikið með stórliðum á borð við Atletico Madrid, Barcelona og Chelsea og hefur því mikla reynslu úr stærstu deildum Evrópu.
Hann gaf þó ekkert upp um hvort tilboð hefðu þegar borist eða hvort viðræður væru hafnar.
Ljóst er þó að Portúgalinn útilokar ekki að yfirgefa Al-Nassr og snúa aftur á kunnuglegar slóðir í Evrópu á næstu misserum.