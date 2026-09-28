Katie Price hakkar heimsfrægan mann í sig og hefur þetta að segja um frammistöðu hans í svefnherberginu

John Arne Riise, fyrrum leikmaður Liverpool, átti í stuttu ástarsambandi við bresku fyrirsætuna Katie Price fyrir rúmum áratug en hún hafði fátt gott að segja um frammistöðu Norðmannsins í svefnherberginu.
Price, sem var áður þekkt undir nafninu Jordan, greindi frá sambandinu í ævisögu sinni og líkti Riise meðal annars við borvél án bors þegar kom að kynlífinu.
„Ef ég hefði þurft að setja upp hillu hefði hann verið fullkominn. Í stað þess að vera blíður og ástríðufullur var hann eins og borlaus borvél,“ skrifaði Price.
Hún hélt áfram og sagði að hann hefði einungis hugsað um sig í svefnherberginu.
Price nefnir Riise ekki á nafn í bókinni en ensk götublöð, eins og Daily Star, segja að klárlega sé um hann að ræða. Þau voru saman í nokkra mánuði í kringum áramótin 2011 og 2012, þegar Riise lék með Fulham.
Price sleit sambandinu eftir að vinkona hennar hafði að sögn séð Riise í nánum samskiptum við aðra konu. Price ku þó ekki hafa verið sérstaklega ástfangin af Norðmanninum hvort sem er og því nokkuð einfaldur leikur að slíta sambandinu.
Riise, sem vann meðal annars Meistaradeildina með Liverpool árið 2005, lagði skóna á hilluna árið 2017.